«Монреаль» обыграл «Виннипег» в первом матче 2-го раунда плей-офф Кубка Стэнли

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3 и повёл в серии плей-офф 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. За «Джетс» голы забили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор. Следующий матч между этими командами пройдёт 5 июня.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».

Также в рамках игрового дня второй матч второго раунда серии проведут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «Колорадо» разгромил соперника со счётом 7:1, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.