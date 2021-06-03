«Монреаль» обыграл «Виннипег» в первом матче 2-го раунда плей-офф Кубка Стэнли

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3 и повёл в серии плей-офф 1:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. За «Джетс» голы забили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор. Следующий матч между этими командами пройдёт 5 июня.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».
Также в рамках игрового дня второй матч второго раунда серии проведут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «Колорадо» разгромил соперника со счётом 7:1, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
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