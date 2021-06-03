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«Монреаль» обыграл «Виннипег» в первом матче 2-го раунда плей-офф Кубка Стэнли

«Монреаль» обыграл «Виннипег» в первом матче 2-го раунда плей-офф Кубка Стэнли
Кирилл Горбачинский
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В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3 и повёл в серии плей-офф 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. За «Джетс» голы забили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор. Следующий матч между этими командами пройдёт 5 июня.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
03 июня 2021, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Питри, Густафссон) – 03:30' (5x5)   0:2 Стаал (Перри, Эдмундсон) – 05:10' (5x5)   1:2 Лаури – 11:52' (4x5)   1:3 Судзуки (Кофилд, Эдмундсон) – 17:14' (5x5)   2:3 Форборт (Дюбуа, Моррисси) – 49:22' (5x5)   2:4 Галлахер (Уэбер, Питри) – 51:04' (5x4)   3:4 Коннор (Элерс, Пионк) – 58:18' (6x5)   3:5 Эванс (Тоффоли, Стаал) – 59:03' (en)

Также в рамках игрового дня второй матч второго раунда серии проведут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «Колорадо» разгромил соперника со счётом 7:1, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

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