«Колорадо» обыграл «Вегас» в овертайме и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс» на «Болл-Арене» (Денвер, США). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Теперь «Колорадо» ведёт в серии 2-0.



На 4-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Брэндона Саада, на 10-й Алек Мартинес сравнял счёт, на 17-й Тайсон Джост снова вывел вперёд «Эвеланш». Во втором периоде отличился Райлли Смит и снова сделал счёт равным, а в третьей двадцатиминутке команды не забросили ни одной шайбы. Победу хозяевам принёс Микко Рантанен, реализовавший большинство в овертайме.



Напомним, что после двух матчей «Колорадо» ведёт в серии 200. Следующая встреча состоится 5 июня в 5:00 мск.