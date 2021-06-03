«Колорадо» обыграл «Вегас» в овертайме и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии
Поделиться
Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс» на «Болл-Арене» (Денвер, США). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Теперь «Колорадо» ведёт в серии 2-0.
На 4-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Брэндона Саада, на 10-й Алек Мартинес сравнял счёт, на 17-й Тайсон Джост снова вывел вперёд «Эвеланш». Во втором периоде отличился Райлли Смит и снова сделал счёт равным, а в третьей двадцатиминутке команды не забросили ни одной шайбы. Победу хозяевам принёс Микко Рантанен, реализовавший большинство в овертайме.
Напомним, что после двух матчей «Колорадо» ведёт в серии 200. Следующая встреча состоится 5 июня в 5:00 мск.
Новость по теме«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ – 2021
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
08:45
-
08:34
-
08:28
-
08:00
-
07:35
-
07:17
-
07:14
-
07:04
-
06:50
-
06:41
-
06:19
-
06:00
-
05:22
-
02:33
- 2 июня 2021
-
23:56
-
23:41
-
23:23
-
22:51
-
22:45
-
22:19
-
21:43
-
21:34
-
21:23
-
21:19
-
20:52
-
20:45
-
20:35
-
20:18
-
19:31
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:30
-
18:12
-
18:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам