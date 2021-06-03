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Касатонов: в матче с Канадой для нас будут важны каждый момент и каждый нюанс

Касатонов: в матче с Канадой для нас будут важны каждый момент и каждый нюанс
Никита Сербаков
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов считает, что главным залогом успеха в четвертьфинале с канадцами должна стать игровая дисциплина игроков сборной России.

«К матчу с канадцами наша команда подходит в хорошей физической форме. Самое главное ребята должны забыть круговой турнир и должным образом настроиться на канадскую сборную. Россия – Канада обещает стать весьма интересным противостоянием. Думаю, этот четвертьфинал может стать самым интересным и захватывающим.

Наибольшего раздражителя для канадцев нет, чем Россия и наоборот. Сейчас всё зависит от наших ребят. Они должны понимать, что важна каждая мелочь, каждый момент, каждый нюанс. Необходимо же с первых же секунд включиться в борьбу, полностью сконцентрироваться на игре, действовать предельно внимательно в обороне, лезть больше на ворота соперника. И, конечно, же ни в коем случае нельзя нарушать игровую дисциплину.

Если сыграем дисциплинированно – всё будет нормально. У нас очень хорошее нападение, есть лидеры. Нравится, как играет на чемпионате мира Бурдасов и Толчинский, отлично вписался в состав Тарасенко. Выручает Самонов, приехал Бобровский. Хороший получился сплав опыта и молодости», — поделился мнением Касатонов в интервью «Чемпионату».

Представление главных звёзд сборной Канады на ЧМ-2021

Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся — в 20:15 мск.

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