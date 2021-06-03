Составы сборных США и Словакии на четвертьфинальный матч ЧМ-2021

Сегодня, 3 июня, на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия) пройдут четвертьфинальные матчи турнира. В дневной программе на «Арена-Рига» встретятся сборные США и Словакии.



Команды уже объявили стартовые составы. Место в воротах словакской команды займёт Адам Гуска, а у американцев на последнем рубеже будет трудиться Кэлвин Питерсен.



Стартовый состав сборной США:



1-е звено: Мэтт Рой — Кристиан Воланин, Тревор Мур — Джейсон Робертсон — Коннор Гарланд;

2-е звено: Мэтт Теннисон — Зак Джонс, Райан Донато — Джек Друри — Тэйдж Томпсон;

3-е звено: Коннор Мэки — Мэтт Хелликсон, Мэтти Бенирс — Колин Блэквелл — Кевин Лабанк;

4-е звено: Крис Уайдман, Брайан Бойл — Кевин Руни — Саша Хмелевски, Эрик Робинсон.



Стартовый состав сборной Словакии:



1-е звено: Самуэль Княжко — Мартин Гернат, Петер Цегларик — Роберт Лантоши — Марек Гривик;

2-е звено: Симон Немец — Мислав Росандич, Михал Криштоф — Юрай Слафковски — Мариан Студенич;

3-е звено: Адам Яношик — Марио Грман, Милош Келемен — Милош Роман — Кристиан Поспишил;

4-е звено: Марек Далога — Мартин Бучко, Матуш Сукель — Адам Лишка — Давид Буц.



Встреча начнётся в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча США — Словакия.