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Партнёр Панарина по тройке в «Рейнджерс» оформил дубль в четвертьфинале ЧМ со Словакией

Партнёр Панарина по тройке в «Рейнджерс» оформил дубль в четвертьфинале ЧМ со Словакией
Антон Мозговой
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В эти минуты в Риге (Латвия) продолжается матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные США и Словакии. Американцы близки к выходу в полуфинал.

После второго периода американцы выигрывают со счётом 4:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество звёздно-полосатых. А третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.

В середине второго периода Петер Цегларик сократил отставание словаков в счёте, но затем Блэквелл, являющийся партнёром по тройке в «Нью-Йорк Рейнджерс» российского форварда Артемия Панарина, оформил дубль.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча США — Словакия.

Сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала. В эти минуты также проходит матч Швейцария — Германия. В 20:15 начнутся встречи Россия — Канада, Финляндия — Чехия.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
США
3-й период
4 : 1
Словакия
1:0 Бойл – 13:08' (5x5)   2:0 Блэквелл (Лабанк, Робинсон) – 15:25' (5x5)   3:0 Гарланд (Мур, Джонс) – 19:30' (5x5)   3:1 Цегларик (Лантоши) – 32:12' (5x5)   4:1 Блэквелл (Робинсон, Лабанк) – 36:50' (5x5)
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