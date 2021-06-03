Партнёр Панарина по тройке в «Рейнджерс» оформил дубль в четвертьфинале ЧМ со Словакией

В эти минуты в Риге (Латвия) продолжается матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные США и Словакии. Американцы близки к выходу в полуфинал.

После второго периода американцы выигрывают со счётом 4:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество звёздно-полосатых. А третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.

В середине второго периода Петер Цегларик сократил отставание словаков в счёте, но затем Блэквелл, являющийся партнёром по тройке в «Нью-Йорк Рейнджерс» российского форварда Артемия Панарина, оформил дубль.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча США — Словакия.

Сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала. В эти минуты также проходит матч Швейцария — Германия. В 20:15 начнутся встречи Россия — Канада, Финляндия — Чехия.