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Сборная Германии по буллитам обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Германии по буллитам обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

На 16-й минуте счёт открыл защитник сборной Швейцарии Рамон Унтерзандер. На 34-й минуте преимущество швейцарцев удвоил форвард Фабрис Герцог.

На 38-й минуте одну шайбу отыграл немецкий нападающий Том Кюнхакль. На последней минуте третьего периода счёт в игре сравнял Леон Гаванке.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Б
Германия
1:0 Унтерзандер (Алатало, Курашев) – 15:17' (5x5)   2:0 Херцог (Шерве, Берчи) – 33:26' (5x5)   2:1 Кюнхакль (Ридер, Новак) – 37:23' (5x5)   2:2 Гаванке (Кагун, Нёбельс) – 59:16' (6x5)   2:3 Нёбельс – 70:00' (ПБ)

Сборная ФРГ/Германии за свою историю два раза выигрывала серебро и ещё два — бронзу чемпионатов мира по хоккею.

Сегодня, 3 июня, состоятся ещё два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 стартовал 21 мая и завершится 6 июня. Все игры принимает Латвия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и встреча за бронзовые медали пройдут 6 июня.

Невероятная победа Германии! Чудом спаслись в концовке и выиграли после супербуллита! Невероятная победа Германии! Чудом спаслись в концовке и выиграли после супербуллита!
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