Сборная Германии по буллитам обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сегодня, 3 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).



На 16-й минуте счёт открыл защитник сборной Швейцарии Рамон Унтерзандер. На 34-й минуте преимущество швейцарцев удвоил форвард Фабрис Герцог.



На 38-й минуте одну шайбу отыграл немецкий нападающий Том Кюнхакль. На последней минуте третьего периода счёт в игре сравнял Леон Гаванке.

Сборная ФРГ/Германии за свою историю два раза выигрывала серебро и ещё два — бронзу чемпионатов мира по хоккею.



Сегодня, 3 июня, состоятся ещё два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 стартовал 21 мая и завершится 6 июня. Все игры принимает Латвия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и встреча за бронзовые медали пройдут 6 июня.