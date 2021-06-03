Сборная Финляндии обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2021

Сегодня, 3 июня, проходят четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Сборная Финляндии встречается с командой Чехии на стадионе «Арена-Рига». Победу в матче одержали финны со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).



На 33-й минуте единственную шайбу в игре забросил финский нападающий Ере Иннала. Ассистентами выступили Ииро Пакаринен и Петри Контиола.

Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Канады. В другом матче 1/2 сыграют команды США и Германии.



Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал турнира со второго места в своей группе, а Чехия — с третьего.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за третье место – 6 июня.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.