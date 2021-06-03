Чемпионат мира по хоккею 2021 года покинули все команды из группы А

Сегодня, 3 июня, состоялись четвертьфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).
Сборная США обыграла команду Словакии со счётом 6:1, Германия оказалась сильнее Швейцарии в серии буллитов (3:2 Б), Финляндия с минимальным счётом выиграла у Чехии (1:0), а российская сборная в овертайме уступила Канаде (1:2 ОТ) и покинула турнир.
Таким образом, на ЧМ-2021 остались только команды, вышедшие из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада. Все участники группы А покинули турнир.
В 1/2 финала сыграют следующие пары:
США – Канада;
Германия – Финляндия.
Матчи состоится в субботу, 5 июня. Завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
- 3 июня 2021
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