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Чемпионат мира по хоккею 2021 года покинули все команды из группы А

Чемпионат мира по хоккею 2021 года покинули все команды из группы А
Никита Паглазов
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Сегодня, 3 июня, состоялись четвертьфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).

Сборная США обыграла команду Словакии со счётом 6:1, Германия оказалась сильнее Швейцарии в серии буллитов (3:2 Б), Финляндия с минимальным счётом выиграла у Чехии (1:0), а российская сборная в овертайме уступила Канаде (1:2 ОТ) и покинула турнир.

Таким образом, на ЧМ-2021 остались только команды, вышедшие из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада. Все участники группы А покинули турнир.

В 1/2 финала сыграют следующие пары:

США – Канада;
Германия – Финляндия.

Матчи состоится в субботу, 5 июня. Завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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