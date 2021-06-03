Как вы оцените выступление сборной России на чемпионате мира — 2021?

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне в четвертьфинале уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота. В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.