Вчера, 3 июня, сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне в четвертьфинале уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.



Сборная России выигрывала чемпионат мира в последний раз в 2014 году, обыграв в финале команду Финляндии (5:2).



Предстоящий сезон-2021/2022 включает в себя хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто должен быть тренером сборной России в олимпийский сезон?

Опрос доступен в Quiz.

В полуфиналах чемпионата мира, которые пройдут в субботу, 5 июня, встретятся сборные США и Канады, а также команды Финляндии и Германии. Встречи пройдут в 14:15 и 18:15 мск соответственно.



Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 июня.