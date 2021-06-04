Вчера, 3 июня, сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне в четвертьфинале уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.
Сборная России выигрывала чемпионат мира в последний раз в 2014 году, обыграв в финале команду Финляндии (5:2).
Предстоящий сезон-2021/2022 включает в себя хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто должен быть тренером сборной России в олимпийский сезон?
Опрос доступен в Quiz.
В полуфиналах чемпионата мира, которые пройдут в субботу, 5 июня, встретятся сборные США и Канады, а также команды Финляндии и Германии. Встречи пройдут в 14:15 и 18:15 мск соответственно.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 июня.
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