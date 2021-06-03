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Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021, дата и время начало матчей в полуфиналах мирового первенства

Россия не умеет обыгрывать Канаду и едет домой. Кто сыграет в полуфинале ЧМ-2021
Сергей Емельянов
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021
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На чемпионате мира продолжают борьбу участники только одной группы.

3 июня на чемпионате мира по хоккею — 2021 состоялись четвертьфинальные матчи. В дневном игровом слоте сборная США разгромила команду Словакии (6:1), продлив победную серию на этом турнире до семи матчей. В параллельном матче сборная Германии одержала сверхволевую победу над командой Швейцарии (3:2 Б). В ходе встречи швейцарские хоккеисты вели с преимуществом в две шайбы, однако немцы сначала перевели игру в овертайм, забросив спасительную шайбу на последней минуте основного времени, а затем оказались точнее и в серии послематчевых бросков. Для немецкой команды выход в полуфинал ЧМ стал вторым за всю историю проведения турниров. Впервые они оказались в четвёркё лучших в 2010 году, когда в полуфинале уступили сборной России (1:2).

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В вечернем слоте состоялся центральный матч первого раунда плей-офф для российских поклонников хоккея. Сборная России бесславно завершила выступление на турнире, в овертайме уступив команде Канады (1:2 ОТ). Российская команда остаётся без золотых медалей на мировых первенствах с 2014 года и не может обыграть Канаду с 2011 года. В другом матче команда Чехии уступила сборной Финляндии (0:1). Таким образом представители Суоми продолжили защиту титула, добытого ими в 2019 году.

Результаты четвертьфиналов на ЧМ-2021

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Б
Германия
1:0 Унтерзандер (Алатало, Курашев) – 15:17' (5x5)   2:0 Херцог (Шерве, Берчи) – 33:26' (5x5)   2:1 Кюнхакль (Ридер, Новак) – 37:23' (5x5)   2:2 Гаванке (Кагун, Нёбельс) – 59:16' (6x5)   2:3 Нёбельс – 70:00' (ПБ)
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Окончен
6 : 1
Словакия
1:0 Бойл – 13:08' (5x5)   2:0 Блэквелл (Лабанк, Робинсон) – 15:25' (5x5)   3:0 Гарланд (Мур, Джонс) – 19:30' (5x5)   3:1 Цегларик (Лантоши) – 32:12' (5x5)   4:1 Блэквелл (Робинсон, Лабанк) – 36:50' (5x5)   5:1 Хмелевски (Воланин) – 45:15' (5x5)   6:1 Гарланд (Воланин, Мур) – 58:45' (5x5)
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)   1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12' (3x3)
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Чехия
1:0 Иннала (Пакаринен, Контиола) – 32:55' (5x5)
Россия не пробилась в полуфинал ЧМ. Матчи 1/4 финала и сетка плей-офф чемпионата мира Россия не пробилась в полуфинал ЧМ. Матчи 1/4 финала и сетка плей-офф чемпионата мира

Регламент плей-офф

Четвертьфинал игрался крест-накрест, а перед полуфиналом состоялся перепосев команд на основе следующих критериев:

  1. место в группе,
  2. количество очков в группе,
  3. разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
  4. количество забитых голов в группе,
  5. посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ

Предлагаем вспомнить пять главных звёзд сборной Канады на чемпионатах мира по хоккею.

Рейтинг команд после группового этапа

  1. США (первое место в группе B с 18 очками);
  2. Россия (первое место в группе A с 17 баллами);
  3. Финляндия (второе место в группе B с 17 очками);
  4. Швейцария (второе место в группе A с 15 баллами);
  5. Чехия (третье место в группе A с 13 очками);
  6. Германия (третье место в группе B с 12 баллами);
  7. Словакия (четвёртое место в группе A с 12 очками);
  8. Канада (четвёртое место в группе B с 10 баллами).

По какому принципу образованы полуфинальные пары

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В общей сложности существовало 16 возможных раскладов для образования полуфинальных пар в зависимости от результатов четвертьфиналов. После побед сборных США (1), Германии (6), Канады (8) и Финляндии (3) рейтинг команд был преобразован в следующий вид.

  1. США
  2. Финляндия
  3. Германия
  4. Канада

Таким образом в полуфиналах сборная США сыграет с командой Канады, а соперником сборной Финляндии станет команда Германии. Стоит заметить, что на ЧМ-2021 остались только команды, вышедшие из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада. Все участники группы А покинули турнир.

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Расписание полуфиналов

ЧМ-2021. 1/2 финала
05 июня 2021, суббота. 14:15 МСК
США
Не начался
Канада
ЧМ-2021. 1/2 финала
05 июня 2021, суббота. 18:15 МСК
Финляндия
Не начался
Германия

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии прошли четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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