Россия не умеет обыгрывать Канаду и едет домой. Кто сыграет в полуфинале ЧМ-2021

3 июня на чемпионате мира по хоккею — 2021 состоялись четвертьфинальные матчи. В дневном игровом слоте сборная США разгромила команду Словакии (6:1), продлив победную серию на этом турнире до семи матчей. В параллельном матче сборная Германии одержала сверхволевую победу над командой Швейцарии (3:2 Б). В ходе встречи швейцарские хоккеисты вели с преимуществом в две шайбы, однако немцы сначала перевели игру в овертайм, забросив спасительную шайбу на последней минуте основного времени, а затем оказались точнее и в серии послематчевых бросков. Для немецкой команды выход в полуфинал ЧМ стал вторым за всю историю проведения турниров. Впервые они оказались в четвёркё лучших в 2010 году, когда в полуфинале уступили сборной России (1:2).
В вечернем слоте состоялся центральный матч первого раунда плей-офф для российских поклонников хоккея. Сборная России бесславно завершила выступление на турнире, в овертайме уступив команде Канады (1:2 ОТ). Российская команда остаётся без золотых медалей на мировых первенствах с 2014 года и не может обыграть Канаду с 2011 года. В другом матче команда Чехии уступила сборной Финляндии (0:1). Таким образом представители Суоми продолжили защиту титула, добытого ими в 2019 году.
Результаты четвертьфиналов на ЧМ-2021
Регламент плей-офф
Четвертьфинал игрался крест-накрест, а перед полуфиналом состоялся перепосев команд на основе следующих критериев:
- место в группе,
- количество очков в группе,
- разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
- количество забитых голов в группе,
- посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Предлагаем вспомнить пять главных звёзд сборной Канады на чемпионатах мира по хоккею.
Рейтинг команд после группового этапа
- США (первое место в группе B с 18 очками);
- Россия (первое место в группе A с 17 баллами);
- Финляндия (второе место в группе B с 17 очками);
- Швейцария (второе место в группе A с 15 баллами);
- Чехия (третье место в группе A с 13 очками);
- Германия (третье место в группе B с 12 баллами);
- Словакия (четвёртое место в группе A с 12 очками);
- Канада (четвёртое место в группе B с 10 баллами).
По какому принципу образованы полуфинальные пары
В общей сложности существовало 16 возможных раскладов для образования полуфинальных пар в зависимости от результатов четвертьфиналов. После побед сборных США (1), Германии (6), Канады (8) и Финляндии (3) рейтинг команд был преобразован в следующий вид.
- США
- Финляндия
- Германия
- Канада
Таким образом в полуфиналах сборная США сыграет с командой Канады, а соперником сборной Финляндии станет команда Германии. Стоит заметить, что на ЧМ-2021 остались только команды, вышедшие из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада. Все участники группы А покинули турнир.
Расписание полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии прошли четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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