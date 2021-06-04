«Тампа» в овертайме проиграла «Каролине», у Кучерова ассистентский дубль

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Тампу» забивали Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва и пропустил три гола. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 5 июня.