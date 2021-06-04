«Тампа» в овертайме проиграла «Каролине», у Кучерова ассистентский дубль
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.
За «Тампу» забивали Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва и пропустил три гола. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 5 июня.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
04 июня 2021, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Песке (Свечников, Ахо) – 25:15' (5x5) 0:2 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 27:40' (5x5) 1:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 28:57' (5x4) 2:2 Киллорн (Кучеров, Пойнт) – 36:18' (5x4) 2:3 Стаал (Ахо, Терявяйнен) – 66:00' (5x4)
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