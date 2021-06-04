Варламов — о победном голе Маршана: у меня нет ответа на вопрос, что случилось

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал гол форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2 ОТ, 1-2). На четвёртой минуте дополнительного периода канадский нападающий «Брюинз» отличился броском с острого угла и принёс победу своей команде.

«Мне надо посмотреть повтор. Мы только закончили игру. Я еще не видел повтор. Прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос, что случилось. Был странный бросок, но шайба залетела в ворота. Так что, наверное, Маршан сыграл хорошо», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ в русской версии.

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