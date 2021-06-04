Варламов — о победном голе Маршана: у меня нет ответа на вопрос, что случилось
Поделиться
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал гол форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2 ОТ, 1-2). На четвёртой минуте дополнительного периода канадский нападающий «Брюинз» отличился броском с острого угла и принёс победу своей команде.
«Мне надо посмотреть повтор. Мы только закончили игру. Я еще не видел повтор. Прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос, что случилось. Был странный бросок, но шайба залетела в ворота. Так что, наверное, Маршан сыграл хорошо», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ в русской версии.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 3 июня 2021
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам