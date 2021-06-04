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Защитник сборной Швеции на ЧМ-2021 Лундквист стал игроком «Рейнджерс»

Защитник сборной Швеции на ЧМ-2021 Лундквист стал игроком «Рейнджерс»
Сергей Емельянов
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«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании соглашения со шведским защитником Нильсом Лундквистом. Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с игроком носит характер новичка и рассчитан на три сезона.

В минувшем сезоне Шведской хоккейной лиги 21-летний защитник выступал за «Лулео», в составе которого принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Также на его счету семь матчей в плей-офф, в которых он забил два гола.

Также Лундквист участвовал в чемпионате мира по хоккею 2021 года в составе сборной Швеции. Он провёл три матча на групповой стадии, в которых набрал 5 (1+4) очков. В третьем матче на турнире Нильс получил травму, в результате которой досрочно завершил выступление на ЧМ-2021. Сборная Швеции финишировала на пятом месте в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

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