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Генменеджер «Авангарда» рассказал о ходе переговоров с Каски и Буше

Генменеджер «Авангарда» рассказал о ходе переговоров с Каски и Буше
Лев Лукин
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о переговорах с защитником Оливером Каски и форвардом Ридом Буше.

«По Каски ведутся переговоры, мы сделали предложение, которое действовало до 31 мая. Он не принял то предложение, ждём от него обратной связи. По Буше ситуация посложнее, нам нужна конкретика, возможно, он даст нам ответ в ближайшее время.

Конечно, мы следили за чемпионатом мира. На сборную России мы обращали внимание постольку-поскольку, так как все на контрактах. Мы следили за Цеглариком, он наш актив. Также смотрим на всех остальных игроков, пофамильно пока назвать не могу», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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