Виталий Мутко: может, разговоры, что у канадцев какие-то там студенты, нас убаюкали
Поделиться
Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал поражение российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне в матче 1/4 финала турнира уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.
«Знаете, канадцы — какой-то камень преткновения. Потенциал нашей сборной на голову выше, и мы могли спокойно выиграть. Но, может, старт неудачный канадцев нас убаюкал, разговоры, что какие-то там студенты», — цитирует Мутко «РИА Новости».
Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места в своей группе. Сборная Канады на старте турнира потерпела три поражения. В четвертьфинал канадцы пробились с четвёртого места в группе.
Российская сборная в нынешнем сезоне проиграла Канаде на молодёжном и юниорском чемпионатах мира.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
15:32
-
15:14
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам