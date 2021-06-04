Виталий Мутко: может, разговоры, что у канадцев какие-то там студенты, нас убаюкали

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал поражение российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне в матче 1/4 финала турнира уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.

«Знаете, канадцы — какой-то камень преткновения. Потенциал нашей сборной на голову выше, и мы могли спокойно выиграть. Но, может, старт неудачный канадцев нас убаюкал, разговоры, что какие-то там студенты», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места в своей группе. Сборная Канады на старте турнира потерпела три поражения. В четвертьфинал канадцы пробились с четвёртого места в группе.

Российская сборная в нынешнем сезоне проиграла Канаде на молодёжном и юниорском чемпионатах мира.