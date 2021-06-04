Шайфли — об Эвансе после грязного силового приёма: молюсь о его скорейшем выздоровлении

Канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал свой грязный силовой приём на игроке «Монреаль Канадиенс» (3:5, 0-1) Джейке Эвансе.

«Главное — это здоровье Джейка Эванса. Я спрашивал нескольких ребят, слышал, что у него всё хорошо. Я молюсь о его скорейшем выздоровлении.



В силовом приёме не было никакого намерения, никакого злого умысла. Я не собираюсь причинять травмы хоккеистам. Мой рекорд опережает сам себя, я не думаю, что у меня был один штраф за 600 матчей.



Я испытываю огромное уважение к лиге, безмерно уважаю игроков этой лиги. Самая большая отстойность в этом — результат. Это одна из тех вещей, на которых нужно учиться.



Это было волнительно. Это была первая встреча второго раунда плей-офф, у нас в здании 500 медицинских работников.

Не думаю, что у меня больше 20 грёбаных силовых в год. Я не собираюсь нанести удар, я хочу предотвратить гол», — приводит слова Шайфли североамериканский журналист Майк Макинтайр на своей странице в «Твиттере».