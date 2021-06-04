Шайфли — об Эвансе после грязного силового приёма: молюсь о его скорейшем выздоровлении

Канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал свой грязный силовой приём на игроке «Монреаль Канадиенс» (3:5, 0-1) Джейке Эвансе.
«Главное — это здоровье Джейка Эванса. Я спрашивал нескольких ребят, слышал, что у него всё хорошо. Я молюсь о его скорейшем выздоровлении.
В силовом приёме не было никакого намерения, никакого злого умысла. Я не собираюсь причинять травмы хоккеистам. Мой рекорд опережает сам себя, я не думаю, что у меня был один штраф за 600 матчей.
Я испытываю огромное уважение к лиге, безмерно уважаю игроков этой лиги. Самая большая отстойность в этом — результат. Это одна из тех вещей, на которых нужно учиться.
Это было волнительно. Это была первая встреча второго раунда плей-офф, у нас в здании 500 медицинских работников.
Не думаю, что у меня больше 20 грёбаных силовых в год. Я не собираюсь нанести удар, я хочу предотвратить гол», — приводит слова Шайфли североамериканский журналист Майк Макинтайр на своей странице в «Твиттере».
- 4 июня 2021
-
19:39
-
19:32
-
19:20
-
19:13
-
18:47
-
18:33
-
18:25
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:39
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:14
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16