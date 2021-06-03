Обидчику Эванса Марку Шайфли уже обещают сделать жизнь жалкой. Если его не дисквалифицируют, в следующем матче будет ледовое побоище.

Хоккеист «Монреаля» забил гол и попал в больницу! Его снесли чудовищным ударом в голову

Первый матч финальной серии Северного дивизиона между «Виннипегом» и «Монреалем» прошёл на площадке «Джетс» и получился весьма любопытным, хотя камерная атмосфера «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», куда пускают пока лишь по 500 зрителей, и угнетала.

Но команды дали достаточно яркое представление. Лучше, конечно, выглядел «Монреаль», где мы сейчас видим эталонное сочетание молодости и опыта. Прайс был надёжен в воротах, ветеран Перри переживал очередную молодость, а молодёжь Котканиеми, Кофилд, Судзуки рисовала новые красивые голы.

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Уже в первом периоде «Канадиенс» забросили три шайбы, на что «Виннипег» ответил лишь выпадом Лаури в меньшинстве, который воспользовался грубой ошибкой Густафссона.

Хозяева выглядели заторможенно — очевидно, сказывалась долгая пауза между раундами, и «Монреаль» спокойно вёл игру к победе. Второй период оказался безголевым, в середине третьего Галлахер очень быстро ответил на шайбу Форборта, показав тщетность всех усилий «Виннипега» в этой встрече.

Впрочем, на 59-й минуте для «Джетс» вновь забрезжила надежда — Кайл Конннор отличился в расстановке «6 на 5». «Реактивщики» продолжили играть с пустыми воротами, но вскоре упустили шайбу в свою зону, и к ней в гордом одиночестве поехал Джейк Эванс. Канадский форвард настиг снаряд у лицевого борта, объехал ворота и завёз шайбу за красную линию… после чего получил чудовищный удар в голову от Марка Шайфли!

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Один из лидеров «Виннипега» явно решил выместить на несчастном Эвансе злость за неудачный исход матча. Шайфли не только не притормозил перед выходившим из виража соперником, но и специально зарядил локтем прямо в голову. У этого «хита» не было никакого спортивного смысла, так как Эванс уже забил гол, просто Шайфли, видимо, захотел передать своеобразный мессендж на следующую игру серии, но перестарался.

Грязный поступок, после которого Шайфли едва не закатали в лёд на месте, а Эванс смог покинуть площадку только в зафиксированном на носилках состоянии и при помощи врачей. Поднимать большой палец вверх, как недавно Джон Таварес, Эванс не стал, но сумел отбить кулачок партнёру перед тем как отправиться в больницу.

«Это был грязный удар. Но лига должна заняться рассмотрением этого момента. Если он вернётся в серию, мы сделаем его жизнь жалкой», — так отреагировал на эпизод защитник «Монреаля» Джоэль Эдмундсон.

Впрочем, вряд ли Шайфли вернётся. За такое откровенное и умышленное нарушение Марку наверняка светит не только крупный штраф, но и длительная дисквалификация. Если же НХЛ не отстранит форварда «Виннипега» от игр, то в следующем матче состоится ледовое побоище, как недавно во встрече «Вашингтона» и «Рейнджерс».