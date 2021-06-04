Разин: проигрыш сборной России в четвертьфинале ЧМ-2021 с Канадой — не конец карьеры

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал вылет сборной России с чемпионата мира-2021 после поражения в четвертьфинальном матче с Канадой (1:2 ОТ).
«Спортивная жизнь — сложная штука. Сначала ты поднимаешься с низов. Карабкаешься наверх. Достигаешь каких-то высот. Ставишь новые цели и опять работаешь. „Пашешь“ через боль, травмы, психологические спады. Умение преодолевать трудности, находить мотивацию для дальнейшего развития, выходить из самых сложных ситуаций — ценное качество любого спортсмена.
Проигрыш сборной на чемпионате мира — не конец карьеры. Ребята старались. Это хоккей.
Желаю нашим хоккеистам «отойти» от этого обидного поражения и двигаться дальше», — говорится в сообщении.
Кроме того, Разин прикрепил фото сборной России 2001 года. Тогда россияне потерпели поражение в четвертьфинальном матче со Швецией (3:4 ОТ).
- 4 июня 2021
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