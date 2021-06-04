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Новичок ЦСКА Нордстрём прокомментировал переход в стан армейцев

Новичок ЦСКА Нордстрём прокомментировал переход в стан армейцев
Владимир Лаевский
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Шведский новичок ЦСКА Йоаким Нордстрём поделился эмоциями после подписания контракта с армейцами.

«Я очень счастлив присоединиться к ЦСКА — одному из самых известных в мире клубов. Конечно, я хочу завоевать Кубок Гагарина. Играть за ЦСКА — это отличная возможность добиться этой цели. КХЛ — очень хорошая лига, в которой много замечательных хоккеистов, играющих в интересный хоккей.

Насколько хорошо знаю историю ЦСКА? На самом деле я много знаю о клубе. Пожалуй, это одна из немногих команд в мировом хоккее с такой богатой историей. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к ЦСКА, чтобы творить новую историю и выигрывать трофеи.

Общался ли с кем-то из шведских игроков и КХЛ перед тем, как принял решение? Прежде чем подписать контракт, я немного переписывался с Класом Дальбеком. Он рассказал мне о городе, клубе и классных болельщиках ЦСКА. Я в ожидании того момента, когда смогу сыграть перед ними. Уверен, что вместе с командой мы сможем подарить им много счастливых моментов.

Выступление за ЦСКА позволит присоединиться к сборной на Олимпийских играх в следующем году? Конечно, я бы хотел сыграть на Олимпийских играх. Это моя мечта — представлять сборную Швеции на таком турнире. Но сейчас я сосредоточен только на ЦСКА и хочу быть полезен клубу», — приводит слова Нордстрёма официальный сайт ЦСКА.

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