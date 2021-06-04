Главный тренер «Миннесоты»: Капризов всё делает правильно. Меня не удивляет его скромность

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал тот факт, что нападающий команды Кирилл Капризов вошёл в тройку финалистов в борьбе за приз лучшему новичку НХЛ.



«Приятно, что Капризова признали, но его главной задачей является победа в розыгрыше Кубка Стэнли.



Он всё делает правильно, говорит нужные слова. Меня не удивляет его скромность. Это типично для нашей команды, мы работаем в этом направлении и добились определённых успехов», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Что касается Недельковича, то он в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.