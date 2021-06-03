Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в тройку претендентов на «Колдер Трофи». Этот приз вручается лучшему новичку сезона в НХЛ.

Помимо Капризова, на приз претендуют нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Что касается Недельковича, то он в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Капризову новый контракт на восемь лет. По данным американских СМИ, зарплата россиянина в «Уайлд» может превысить $ 8 млн в год.