Первый номер драфта-2018 Далин стал свободным агентом. «Баффало» начал переговоры

Защитник Расмус Далин начал переговоры по новому контракту с «Баффало Сэйбрз», сообщил журналист Йохан Фогль на своей странице в «Твиттере».

Ранее у него закончился срок контракта новичка. Защитник получил статус ограниченно свободного агента.



Далин был выбран «Баффало» под общим первым номером на драфте-2018.



В прошедшем сезоне 21-летний швед провёл 56 матчей и набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-36».

Напомним, ранее сразу три шведских игрока отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии. Расмус Далин хотел бы выступить на мировом первенстве, однако его контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги истекал, а он планировал подписать новый длительный контракт. В таких условиях представители игрока не захотели рисковать возможной травмой на мировом первенстве.