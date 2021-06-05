Евгений Малкин перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

«Питтсбург Пингвинз» объявил, что российский нападающий Евгений Малкин успешно перенёс операцию на право колене.

Малкин получил травму в результате столкновения во время игры 16 марта с «Бостон Брюинз». Он отсутствовал на последних шести неделях регулярного сезона, а также в играх 1 и 2 первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Вероятнее всего, Малкин будет недоступен на сборах в сентябре. Команда ожидает, что к тому времени у него будут более точные сроки его возвращения.

Напомним, нынешнее соглашение Малкина действует до конца сезона-2021/2022. Годовая заработная плата 34-летнего нападающего составляет $ 9,5 млн в год. В 2014 году Малкин подписал с «Питтсбургом» контракт на восемь лет и общую сумму $ 76 млн.

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырёх матчах, набрав 5 (1+4) очков.