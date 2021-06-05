Евгений Малкин перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

«Питтсбург Пингвинз» объявил, что российский нападающий Евгений Малкин успешно перенёс операцию на право колене.
Малкин получил травму в результате столкновения во время игры 16 марта с «Бостон Брюинз». Он отсутствовал на последних шести неделях регулярного сезона, а также в играх 1 и 2 первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Вероятнее всего, Малкин будет недоступен на сборах в сентябре. Команда ожидает, что к тому времени у него будут более точные сроки его возвращения.
Напомним, нынешнее соглашение Малкина действует до конца сезона-2021/2022. Годовая заработная плата 34-летнего нападающего составляет $ 9,5 млн в год. В 2014 году Малкин подписал с «Питтсбургом» контракт на восемь лет и общую сумму $ 76 млн.
В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырёх матчах, набрав 5 (1+4) очков.
- 5 июня 2021
-
03:56
- 4 июня 2021
-
23:39
-
22:43
-
22:01
-
21:39
-
21:08
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:01
-
19:53
-
19:39
-
19:32
-
19:20
-
19:13
-
18:47
-
18:33
-
18:25
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:39
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:14
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05