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Роман Ротенберг лайкнул пост Розенбаума, раскритиковавшего СМИ после матча Россия — Канада

Роман Ротенберг лайкнул пост Розенбаума, раскритиковавшего СМИ после матча Россия — Канада
Владимир Лаевский
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг лайкнул пост российского музыканта Александра Розенбаума в «Инстаграме».

Ранее певец раскритиковал работу российских спортивных СМИ в оценке силы сборной Канады перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею 2021 года с Россией (1:2 ОТ).

Напомним, ранее в Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

Чемпионат мира — 2021 начался в Риге (Латвия) 21 мая, он продлится до 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, сегодня, 5 июня, состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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