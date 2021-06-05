Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ИИХФ утвердила единые правила игры в хоккей для всех лиг мира

ИИХФ утвердила единые правила игры в хоккей для всех лиг мира
Владимир Лаевский
Комментарии

ИИХФ утвердила новые правила игры в хоккей с сезона-2021/2022, которые стали едиными для всех лиг мира.

Для разработки правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ИИХФ, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.

«Создание единых правил игры в хоккей — это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам.

КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники находились в едином контакте», — приводит слова главного арбитра и вице-президента КХЛ Алексея Анисимова официальный сайт КХЛ.

Свод правил на сезон-2021/2022 должен объединить существующие правила ИИХФ, НХЛ, КХЛ и европейских лиг.

Трусливый хоккей с Канадой — лишь следствие системных проблем. Что не так у сборной России Трусливый хоккей с Канадой — лишь следствие системных проблем. Что не так у сборной России
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021