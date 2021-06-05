ИИХФ утвердила единые правила игры в хоккей для всех лиг мира

ИИХФ утвердила новые правила игры в хоккей с сезона-2021/2022, которые стали едиными для всех лиг мира.



Для разработки правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ИИХФ, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.



«Создание единых правил игры в хоккей — это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам.



КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники находились в едином контакте», — приводит слова главного арбитра и вице-президента КХЛ Алексея Анисимова официальный сайт КХЛ.



Свод правил на сезон-2021/2022 должен объединить существующие правила ИИХФ, НХЛ, КХЛ и европейских лиг.