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Канада выходила в финалы МЧМ, ЮЧМ и ЧМ в 2021 году

Канада выходила в финалы МЧМ, ЮЧМ и ЧМ в 2021 году
Георгий Горностаев
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Сборная Канады обыграла США в полуфинальном матче чемпионата мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия), и вышла в финал турнира. Ранее в 2021 году канадцы выходили в финал юниорского и молодёжного чемпионатов мира.

На молодёжном чемпионате мира канадцы заняли второе место, уступив в финале турнира сборной США. На юниорском чемпионате мира Канада заняла первое место, обыграв сборную России в решающем матче.

На текущем ЧМ, который проходит в Риге с 21 мая по 6 июня, канадцы вышли из группы B с четвёртого места. В четвертьфинале обыграли Россию в овертайме (2:1), а в полуфинале переиграли США (4:2).

Соперник канадцев по финалу определится в паре Финляндия — Германия. Этот матч состоится 5 мая в 18:15 мск.

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Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2021
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