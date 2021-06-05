Дэнфорт: с североамериканскими судьями в полуфинале ЧМ было легче, они давали играть

Нападающий сборной Канады Джастин Дэнфорт поделился мнением об игре со сборной США в полуфинале чемпионата мира.
«Последние четыре-пять матчей мы стали набирать ход как команда, хорошо сыгрались, нашли химию. А в последних двух матчах – с Россией и сегодня — мы показываем цельную игру на протяжении 60 минут. Даже в непростые моменты матча лидеры следят за тем, чтобы у нас оставался правильный настрой, и мы показывали правильную игру. Если будем играть все 60 минут, будем побеждать.
Не скажу, что североамериканская бригада судей сыграла большую роль в этом матче, но с североамериканским судейством легче. Они дали нам играть в хоккей, а мы как спортсмены и хотим играть «пять на пять» весь матч, мы хорошо действуем в равных составах.
Вы сами видите по тому, какими мы были в первых трёх матчах и сейчас, что ребята стали чувствовать себя на льду намного комфортнее. За три недели мы сплотились, это играет большую роль в нашем успехе.
Конечно, хотелось бы забить свой первый гол пораньше, но я считаю, что надо просто играть правильно, и всё придёт. Это длинный турнир, мы тут не ради индивидуальной игры, а ради золота. Команда – самое важное. Сегодня у меня упала гора с плеч, и я подхожу к финалу, имея в активе заброшенную шайбу.
Неважно, с кем мы будем играть в финале. Нам надо показать свой канадский хоккей. Придерживаться того, чему мы научились за эти три недели — эта игра вывела нас в финал, она даст нам лучший шанс выиграть золото», – передаёт слова Дэнфорта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 июня 2021
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