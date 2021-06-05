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Юниорский чемпионат мира по хоккею – 2022 пройдёт в Германии

Юниорский чемпионат мира по хоккею – 2022 пройдёт в Германии
Георгий Горностаев
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на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ), который проводился в Риге во время чемпионата мира, назначил организаторов турниров предстоящего сезона в программе чемпионата мира по хоккею.

Ранее уже были известны несколько хозяев турнира. Тампере и Хельсинки будут принимать чемпионат мира по хоккею – 2022, а молодежный чемпионат мира – 2022 года начнётся в конце года в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Ожидается, что оба турнира состоятся со зрителями.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет пройдёт в Германии. Заявка Немецкой ассоциации хоккея была единогласно принята командами-участницами и Советом ИИХФ. Турнир запланирован на 21 апреля – 1 мая 2022 года.

Действующий чемпион ЮЧМ сборная Канады, которая в финале обыграла сборную России.

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