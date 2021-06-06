Кучеров вышел на чистое 7-е место в списке российских снайперов в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое седьмое место в списке самых забивных россиян в истории плей-офф НХЛ, обойдя Александра Могильного. В четвёртом матче серии с «Каролиной» в Тампе на стадионе «Амали-Арена» российский нападающий Никита Кучеров набрал три очка, в том числе забил два гола, и теперь на его счету 41 заброшенная шайба в плей-офф НХЛ.

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Впереди него располагаются Вячеслав Козлов (42 гола), Павел Дацюк (42 гола), Алексей Ковалёв (45 голов), Сергей Фёдоров (52 гола), Евгений Малкин (63 гола) и Александр Овечкин (71 гол).



Напомним, после четырёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующая встреча состоится 8 июня.



По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.