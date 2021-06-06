Бриндамор: сегодня был шанс «Каролины», вряд ли Василевский ещё раз пропустит четыре

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не сказал бы, что забить столько Василевскому — положительный момент. Сегодня у нас была такая возможность, потому что он показал не лучшую свою игру. Мы забили ему четыре, нам надо было выигрывать этот матч. Вряд ли он ещё раз пропустит четыре. Мы тоже показывали не лучшую игру вначале, потом разыгрались, но удаления нас прибили. Удаления перевернули игру. Мне не понравилось удаление Мартинука, не представляю, что ещё он там должен был сделать. Это чистый хит, он просто столкнулся с соперником. Не знаю, это удаление привело к пропущенному голу, а затем мы стали удаляться раз за разом, и это уже точно были удаления. Это игра, если коротко. Можно что угодно говорить, нельзя хватать шесть удалений», — сказал Бриндамор на пресс-конференции.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».