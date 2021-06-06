Защитник «Айлендерс» прокомментировал невероятный промах Пастрняка в 4-м матче серии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал промах нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в первом периоде четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли (4:1).



«Может, это компенсация за тот гол, который забил нам Бред Маршанд в прошлом матче? В какие-то моменты тебе везёт, в какие-то наоборот. Сегодня удача была на нашей стороне», – приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ на русском языке.

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За 3 минуты до конца первого периода при счете 0:0 чех бросал в открытые ворота, но попал в штангу.



По итогам сегодняшнего матча счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч командам предстоит сыграть в Бостоне в ночь с 7 на 8 июня.