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Защитник «Айлендерс» прокомментировал невероятный промах Пастрняка в 4-м матче серии

Защитник «Айлендерс» прокомментировал невероятный промах Пастрняка в 4-м матче серии
Никита Сербаков
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал промах нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в первом периоде четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли (4:1).

«Может, это компенсация за тот гол, который забил нам Бред Маршанд в прошлом матче? В какие-то моменты тебе везёт, в какие-то наоборот. Сегодня удача была на нашей стороне», – приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ на русском языке.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном канале компании Sportsnet в YouTube.

За 3 минуты до конца первого периода при счете 0:0 чех бросал в открытые ворота, но попал в штангу.

По итогам сегодняшнего матча счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч командам предстоит сыграть в Бостоне в ночь с 7 на 8 июня.

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