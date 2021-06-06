Крейчи: в пятой игре с «Айлендерс» мы должны выдать лучший матч в сезоне

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи прокомментировал свою игру в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), а также поделился мнением о предстоящей игре в Бостоне.



«Не буду говорить за других, но я сегодня чувствовал себя не в своей тарелке. Хочется поскорее забыть всё, что случилось сегодня, и при этом в следующей игре избежать тех же ошибок.



Я рад, что мы возвращаемся домой, где сыграем перед своими фанатами. Нам явно не помешает их энергия. Плей-офф — это не одна игра. Ты каждый раз выходишь на лёд, пытаясь не повторять ошибки предыдущего матча. Мы сделаем выводы и в понедельник должны выдать нашу лучшую игру в сезоне. По-другому нельзя», — приводит слова Крейчи официальный сайт НХЛ.



Напомним, после четырёх матчей счёт в серии «Бостона» и «Айлендерс» равный — 2-2. Пятая игра пройдёт во вторник, 8 июня. Начало — в 1:30 мск.

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