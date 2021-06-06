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Пастрняк не сумел забить в абсолютно пустые ворота и упал на лёд от разочарования. Видео

Пастрняк не сумел забить в абсолютно пустые ворота и упал на лёд от разочарования. Видео
Сергей Емельянов
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В четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.

Гости могли открывать счёт в матче за три минуты до конца первого периода, когда один из главных снайперов в истории «Бостона» Давид Пастрняк бросал по абсолютно пустым воротам, но умудрился угодить в штангу ворот Варламова. Чешский форвард не мог поверить в свой промах и упал на лёд от разочарования.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном канале компании Sportsnet в YouTube.

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