Британец Кирк и канадец Манджапане – лучшие снайперы чемпионата мира по хоккею – 2021

Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк и форвард Канады Эндрю Манджапане стали лучшими снайперами чемпионата мира по хоккею – 2021.

По итогам чемпионата мира оба хоккеиста провели по семь матчей и забросили по семь шайб. Великобритания, за которую выступал Кирк, завершила турнир на стадии группового этапа. Манджапане присоединился к Канаде после трёх матчей группового этапа, забросил решающую шайбу в овертайме 1/4 финала с Россией и оформил дубль в полуфинале с США.

По итогам турнира Манджапане стал самым ценным игроком.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а вопрос выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия.