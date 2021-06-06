Стали известны группы на чемпионате мира 2022 года в Финляндии

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдёт в Финляндии (Хельсинки и Тампере).



Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.



Турнир в Финляндии пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.



Группа А (Хельсинки):



Канада;

Россия;

Германия;

Швейцария;

Словакия;

Дания;

Казахстан;

Италия.



Группа В (Тампере):



Финляндия;

США;

Чехия;

Швеция;

Латвия;

Норвегия;

Беларусь;

Великобритания.



Также в обновлённом мировом рейтинге сборных от ИИХФ Россия потеряла одну позицию, опустившись на третье место. Первая — Канада, обогнала российскую команду и поднялась на вторую строчку Финляндия.



Напомним, сборная Канады стала чемпионом мира — 2021.