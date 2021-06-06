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Стали известны группы на чемпионате мира 2022 года в Финляндии

Стали известны группы на чемпионате мира 2022 года в Финляндии
Никита Паглазов
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдёт в Финляндии (Хельсинки и Тампере).

Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.

Турнир в Финляндии пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.

Группа А (Хельсинки):

Канада;
Россия;
Германия;
Швейцария;
Словакия;
Дания;
Казахстан;
Италия.

Группа В (Тампере):

Финляндия;
США;
Чехия;
Швеция;
Латвия;
Норвегия;
Беларусь;
Великобритания.

Также в обновлённом мировом рейтинге сборных от ИИХФ Россия потеряла одну позицию, опустившись на третье место. Первая — Канада, обогнала российскую команду и поднялась на вторую строчку Финляндия.

Напомним, сборная Канады стала чемпионом мира — 2021.

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