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Ник Пол забросил победную шайбу, канадцы ликовали на льду. Фото финала ЧМ по хоккею

Ник Пол забросил победную шайбу, канадцы ликовали на льду. Фото финала ЧМ по хоккею
Дмитрий Голубович
Сборная Канады
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6 июня в Риге состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о победном пути своей команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в финальном матче турнира канадцы обыграли сборную Финляндии в овертайме со счётом 3:2.

«История Золушки? Забавно, что вы спросили, мы только что это обсуждали. Мы были на волоске от вылета, могли не выйти даже в четвертьфинал. Это великолепная история, мы обыграли Россию, США и Финляндию. На мой взгляд, это были три сильнейшие команды турнира, выиграть три таких матча подряд, как сделали мы, после такого старта на турнире – это великолепная история», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча Финляндия — Канада — в фотоподборке «Чемпионата».

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