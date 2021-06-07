Ник Пол забросил победную шайбу, канадцы ликовали на льду. Фото финала ЧМ по хоккею

6 июня в Риге состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о победном пути своей команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в финальном матче турнира канадцы обыграли сборную Финляндии в овертайме со счётом 3:2.



«История Золушки? Забавно, что вы спросили, мы только что это обсуждали. Мы были на волоске от вылета, могли не выйти даже в четвертьфинал. Это великолепная история, мы обыграли Россию, США и Финляндию. На мой взгляд, это были три сильнейшие команды турнира, выиграть три таких матча подряд, как сделали мы, после такого старта на турнире – это великолепная история», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча Финляндия — Канада — в фотоподборке «Чемпионата».