«Монреаль» разгромил «Виннипег», счёт в серии 3-0

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Кори Перри, Арттури Лехконен, Йоэль Армиа (дважды) и Ник Судзуки. Единственную шайбу за «Виннипег» забросил Адам Лаури.

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Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Монреале на стадионе «Белл-центр», начало – 3:00 мск.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».