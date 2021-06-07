«Монреаль» разгромил «Виннипег», счёт в серии 3-0

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Кори Перри, Арттури Лехконен, Йоэль Армиа (дважды) и Ник Судзуки. Единственную шайбу за «Виннипег» забросил Адам Лаури.
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Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Монреале на стадионе «Белл-центр», начало – 3:00 мск.
Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».
- 7 июня 2021
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