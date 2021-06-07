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«Монреаль» разгромил «Виннипег», счёт в серии 3-0

«Монреаль» разгромил «Виннипег», счёт в серии 3-0
Максим Лесовой
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Кори Перри, Арттури Лехконен, Йоэль Армиа (дважды) и Ник Судзуки. Единственную шайбу за «Виннипег» забросил Адам Лаури.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Монреале на стадионе «Белл-центр», начало – 3:00 мск.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» всухую со счётом 4:0 в серии прошёл «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» со счётом 4:3 в серии победил «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
07 июня 2021, понедельник. 01:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Перри (Стаал, Армиа) – 04:45' (5x5)   2:0 Лехконен (Дано, Галлахер) – 29:24'   3:0 Армиа – 33:41' (4x5)   3:1 Лаури (Перро, Эпплтон) – 37:51' (5x5)   4:1 Судзуки (Кофилд, Тоффоли) – 48:52' (5x4)   5:1 Армиа (Эдмундсон) – 56:42' (en)
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