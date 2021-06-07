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Форвард Маршессо стал третьим игроком в истории «Вегаса» с хет-триком в плей-офф НХЛ

Форвард Маршессо стал третьим игроком в истории «Вегаса» с хет-триком в плей-офф НХЛ
Владимир Лаевский
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1, благодаря которой им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забросил три шайбы в матче и был признан первой звездой.

30-летний канадец оформил первый хет-трик в плей-офф за карьеру.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», он стал третьим в истории «Голден Найтс» игроком, забившим три гола в одном матче Кубка Стэнли.

Ранее это удалось Маттиасу Янмарку (в 7-м матче текущего розыгрыша с «Миннесотой» — 6:2) и Марку Стоуну (в 2019-м).

Всего в 11 встречах нынешнего турнира Маршессо набрал 7 (5+2) очков.

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