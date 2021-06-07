Михайлов — о финале ЧМ: эту сборную Канады мы должны были обыгрывать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной Канады в финале чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) с командой Финляндии (3:2 ОТ).

«Хороший финал, мне понравился. Чемпионство Канады немного удивило. Молодцы! Команда в нужный момент преобразилась. Важно не то, как Канада вышла из группы, важен результат. Эту сборную Канады мы должны были обыгрывать», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, вчера, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.