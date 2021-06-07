Михаил Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Члены исполкома ФХБ заслушали доклад главного тренера национальной сборной Беларуси Михаила Захарова о подготовке команды и её выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Захаров подвёл итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации, сообщает «Белорусский хоккей».

Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира — 2021, который завершился 6 июня в Риге. Белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0). Кроме того, команда Михаила Захарова сумела отобрать одно очко у Чехии, уступив в овертайме (2:3). С четырьмя очками в семи матчах Беларусь финишировала на последней строке в своей группе, пропустив вперёд Россию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Швецию, Данию и Великобританию. В итоговой классификации ЧМ-2021 белорусы опередили только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка. Прописку в элите команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.



Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.



Для Михаила Захарова это был третий приход к штурвалу сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной.