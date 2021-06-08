18-летний чемпион мира Оуэн Пауэр: моя игра на ЧМ не стала сюрпризом

Защитник сборной Канады Оуэн Пауэр поделился впечатлениями касательно игры на победном для его команды чемпионате мира 2021 года.
«Тренеры сразу сказали мне, чтобы я играл в свой хоккей, ничего не менял, потому что я не просто так попал в состав сборной. Что я и сделал. Я не знал, сколько буду играть, но у меня появился шанс, и я им воспользовался. Для меня моя игра не стала сюрпризом. Я верил в себя.
Здесь нужно больше кататься. Иногда мне кажется, что большой лёд принципиально меняет систему игры как раз для защитников. Здесь площадки шире, и у нападающих больше места для маневра», – сказал Пауэр, который является главным фаворитом драфта НХЛ-2021.
18-летний хоккеист сделал три результативные передачи в 10 матчах, нанёс 17 бросков по воротам при показателе полезности «+1» и проводил на льду в среднем за игру 20:07.
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