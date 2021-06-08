Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый тренер московского «Динамо» прокомментировал уход из клуба, где он провёл 30 лет

Новый тренер московского «Динамо» прокомментировал уход из клуба, где он провёл 30 лет
Никита Паглазов
Комментарии

Новый тренер вратарей московского «Динамо» Магнус Веннстрём прокомментировал решение принять предложение столичного клуба. Ранее 44-летний специалист на протяжении последних 30 лет неизменно находился в системе шведского «Рёгле». С 1991 под 2005 годы Магнус защищал ворота клуба, а с 2006 года работал тренером вратарей.

«Мы очень много думали о том, правильно ли уходить из клуба, в котором мне было так хорошо. Но сейчас я чувствую, что этот шанс настолько огромен, что я действительно хочу его попробовать. «Рёгле» был частью моей жизни на протяжении многих лет. Он останется в моём сердце и дальше», — сказал Веннстрём в интервью официальному сайту «Рёгле».

В нынешнем сезоне тренер дебютировал на чемпионате мира в Латвии в качестве наставника вратарей сборной Дании.

Новость по теме
Шведский специалист Магнус Веннстрём назначен тренером вратарей московского «Динамо»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021