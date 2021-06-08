Новый тренер московского «Динамо» прокомментировал уход из клуба, где он провёл 30 лет

Новый тренер вратарей московского «Динамо» Магнус Веннстрём прокомментировал решение принять предложение столичного клуба. Ранее 44-летний специалист на протяжении последних 30 лет неизменно находился в системе шведского «Рёгле». С 1991 под 2005 годы Магнус защищал ворота клуба, а с 2006 года работал тренером вратарей.



«Мы очень много думали о том, правильно ли уходить из клуба, в котором мне было так хорошо. Но сейчас я чувствую, что этот шанс настолько огромен, что я действительно хочу его попробовать. «Рёгле» был частью моей жизни на протяжении многих лет. Он останется в моём сердце и дальше», — сказал Веннстрём в интервью официальному сайту «Рёгле».



В нынешнем сезоне тренер дебютировал на чемпионате мира в Латвии в качестве наставника вратарей сборной Дании.

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