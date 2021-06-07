Шведский специалист Магнус Веннстрём назначен тренером вратарей московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о назначении тренером вратарей шведского специалиста Магнуса Веннстрёма.
«Тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2021/2022 сформирован. Пост тренера вратарей займёт шведский специалист Магнус Веннстрём. Работа в КХЛ — новый вызов для наставника. Мы верим, что Магнус сумеет помочь нашим вратарям стать ещё надёжнее и показывать свою лучшую игру на протяжении всего сезона.
Кандидатуру наставника вратарей мы выбирали в тесном контакте с главным тренером первой команды, и Алексея Кудашова полностью устроила данная кандидатура. Рассчитываем, что тренер будет плотно взаимодействовать не только с вратарями команды КХЛ, но и поможет игрокам всей системы «Динамо» выйти на новый уровень», — приводит слова генерального директора клуба Евгения Кровопускова официальный сайт «Динамо».
Веннстрём на протяжении всей игровой и тренерской карьеры выступал за клуб «Регле». Он отыграл десять сезонов с 1995 по 2005 год, после годичной паузы приступил к тренерской деятельности в качестве специалиста по вратарям.
Будучи игроком, Магнус становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 1996 года в составе сборной Швеции. За время тренерской деятельности в «Регле» работал с такими голкиперами как Мартин Гербер, Оскар Данск, Андерс Линдбек, Вилле Колппанен и Роман Вилл.
В нынешнем сезоне дебютировал на чемпионате мира в Латвии в качестве наставника вратарей сборной Дании.
- 7 июня 2021
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