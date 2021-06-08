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Лучший снайпер ЧМ-2021 британец Кирк может сменить клуб в летнее трансферное окно

Лучший снайпер ЧМ-2021 британец Кирк может сменить клуб в летнее трансферное окно
Никита Паглазов
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Британский нападающий Лиам Кирк может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает в «твиттере» журналист Ондрей Кучар, на 21-летнего форварда серьёзно претендует несколько клубов Финской хоккейной лиги.

Напомним, что на чемпионате мира 2021 года в Латвии Кирк в составе национальной сборной Великобритании провёл семь матчей, в которых забросил семь шайб и отдал две голевые передачи, разделив первое место в списке снайперов с канадским нападающим Эндрю Манджапане.

На драфте НХЛ 2018 года Кирк был выбран в седьмом раунде под общим 189-м номером «Аризоной Койотс». В сезоне-2020/2021 британец выступал в составе шведского «Ханхалса». Он провёл за клуб 12 матчей, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-3».

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