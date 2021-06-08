Финал чемпионата мира по хоккею посмотрело более половины населения Финляндии

6 июня в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Канады (2:3, ОТ).
Как сообщает MTV Uutiset, среднее количество зрителей решающего матча в Финляндии составило 2,3 миллиона человек. На пике эта цифра достигала 3 миллиона. Население Финляндии – около 5,5 млн.
Всего чемпионат мира посмотрели 4,2 миллиона финнов, или 84% населения.
Отмечается, что решающий матч ЧМ-2021 стал самым просматриваемым событием с начала года, а также этот финал стал вторым по количеству зрителей в истории Финляндии.
Финская сборная завоевала серебряные медали, которые стали девятыми в истории для команды. Финляндия является трёхкратным чемпионом мира, последняя победа произошла в 2019 году, тогда в финале была обыграна Канада со счётом 3:1.
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