Орлов: надеюсь, что игроки из НХЛ сыграют на Олимпиаде. Жду не дождусь этого момента

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов подвёл итоги чемпионата мира по хоккею в Латвии, а также рассказал о тренере команды Валерии Брагине и шансах игроков из НХЛ попасть на Олимпиаду-2022.



«Карантин при прилёте на ЧМ не создал серьёзных проблем. У нас была возможность потренироваться. Выходя на свою первую игру со шведами, надо было продышаться в первом периоде. А потом я быстро вошёл в игру, проблем в плане адаптации к площадке и самому хоккею не было.



Плохо, что вылетели на стадии четвертьфинала. Обидное поражение, все этим расстроены. Ребята полтора месяца готовились к чемпионату мира, постоянно сидели в изоляции. Знаю, как это тяжело, потому что мы в НХЛ тоже прошли это год назад, когда играли плей-офф, находясь в «пузыре». И в этих условиях много работы проделано, поэтому грустно и обидно, что всё так закончилось.



Выводы после ЧМ? Самое главное, что команда была дружна, был хороший сплоченный коллектив. И есть яркое и светлое будущее у нашей сборной и у нашего хоккея. Если взять последний ЧМ, то он был первым более чем для половины нашей команды. Это хороший опыт для ребят, ты не можешь с первого раза взять и выиграть.



Почему брал игру на себя в матче с Канадой? На самом деле есть определённая система игры, но импровизацию никто не отменял. Когда есть простор, почему бы не двигаться? Когда делаешь пару шагов, картинка меняется — можешь либо отдать пас, либо создать что-то. Я играл по ситуации.



Меняется ли Валерий Брагин? Думаю, как тренер поменялся. Потому что надо расти, хоккей меняется. И, конечно, Валерий Николаевич изменился. А как человек он остался таким же хорошим, отзывчивым. Всегда есть о чём поговорить, над чем посмеяться, повеселиться, вспомнить былые времена. Обидно, что результат не получился, но был рад его видеть. Хорошие воспоминания от победы с молодёжкой десять лет назад. Брагина уважаю как человека и тренера.



Шансы игроков из НХЛ попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине? Надеюсь, что стороны договорятся. Я ни разу не был на Олимпиаде — мне бы очень хотелось там сыграть. Когда рос и смотрел матчи по телевизору, всегда хотел выступить за страну, посмотреть другие виды спорта, окунуться в эту атмосферу. Думаю, это незабываемые ощущения. Жду не дождусь этого момента», — цитирует Орлова «Известия».