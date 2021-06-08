«Позорище». Кожевников — о том, что Хартли признали лучшим тренером сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вручение приза лучшему тренеру сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли.

«То, что Хартли лучший тренер сезона, — позорище. Что касается игроков, у нас много иностранцев и они играют на приличном уровне. Они ведущие, в первых звеньях, тут нечему удивляться. Нашим игрокам нужно брать с них пример, подтягиваться и стараться. К сожалению, у нас очень много игроков уезжает за океан, именно лидеры. Может быть, скоро лучшими игроками будут только иностранцы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Боб Хартли выиграл с «Авангардом» главный трофей КХЛ, а всего за сезон одержал 52 победы в 84 матчах. Регулярный чемпионат омичи закончили на втором месте на Востоке, в плей-офф дошли до финала, где переиграли московский ЦСКА в шести матчах, и стали обладателями Кубка Гагарина.