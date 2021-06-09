Кравчук: на чемпионате мира в Латвии Романов был бы незаменим

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о российском защитнике «Монреаль Канадиенс» Александре Романове.



«Защитник Александр Романов проводит прорывной сезон. Наверное, со времен Ивана Проворова у России не было таких сильных дебютов в одном из самых дефицитных для нашего хоккея амплуа. В начале чемпионата как-то сравнил Александра с его дедушкой Зинэтулой Билялетдиновым и Скоттом Нидермайером, одним из самых катающихся и атакующих защитников НХЛ последних десятилетий. Надо сказать, Романов оправдал авансы – был одинаково полезен на обеих сторонах площадки, играл с горящими глазами, прибавлял от матча к матчу.



Он современный, гибридный защитник, первый в обороне и порой первый в атаке, это главный плюс. На чемпионате мира в таком стиле в нашей обороне сыграл только Дмитрий Орлов, остальные ребята при всем к ним уважении всё-таки сосредоточились на разрушении. В этом, кстати, была одна из проблем сборной России в Риге – защитники, которые играли в НХЛ в третьей-четвертой парах, достаточно односторонние. Да, Проворов выходит в «Филадельфии» в первом составе, но он очень давно не играл на большой площадке – и не чувствовал себя на ней стабильно уверенно.



Безусловно, Романов с его стилем в Латвии был бы незаменим. Даже несмотря на нехватку опыта и порой излишне эмоциональную игру, неизбежно приводящую к ошибкам. Тем более что его возможности Валерий Брагин знает по молодежным сборным.



Один матч в плей-офф? Это нормальная ситуация для защитника, который только перешагивает через 20-летний рубеж. Нужно учитывать, что система «Монреаля» – одна из самых консервативных в НХЛ, в ней особое отношение к легионерам и молодежи. То, что именно Романову доверили участие в решающей игре, говорит о многом.



Мне запомнились слова Уэйна Гретцки, который как-то сказал, что хоккейный год в НХЛ включает в себя четыре сезона – выставочный, регулярный, плей-офф и финал Кубка Стэнли. Если новичок безупречно проводит хотя бы два из них, то у него большое будущее», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.