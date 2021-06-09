Сведберг: счастлив и горд присоединиться к ЦСКА

Новичок московского ЦСКА защитник Виктор Сведберг поделился эмоциями от подписания контракта с армейским клубом.
«На самом деле, когда я узнал от агента об интересе со стороны ЦСКА, то принял решение довольно легко. Играл против красно-синих несколько раз. Слышал много хорошего о команде от игроков, с которыми разговаривал. Конечно, я знаю об истории и наследии клуба. Для меня это большая честь и гордость стать хоккеистом ЦСКА. К тому же цели и философия армейцев соответствуют моим целям и амбициям.
Я уже играл вместе с Класом Дальбеком и Юакимом Нордстрёмом в США. То, что я перехожу в новую команду, в которой уже знаю нескольких хоккеистов, однозначно поможет мне быстрее адаптироваться к новой среде и обстановке.
Чемпионат мира? Это был потрясающий опыт. Я впервые играл на мировом первенстве, впервые представлял Казахстан. Жду следующего года, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками.
Цели на сезон? Думаю, что у всех хоккеистов ЦСКА только одна цель — выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Сведберга официальный сайт ЦСКА.
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