Сведберг: счастлив и горд присоединиться к ЦСКА

Новичок московского ЦСКА защитник Виктор Сведберг поделился эмоциями от подписания контракта с армейским клубом.



«На самом деле, когда я узнал от агента об интересе со стороны ЦСКА, то принял решение довольно легко. Играл против красно-синих несколько раз. Слышал много хорошего о команде от игроков, с которыми разговаривал. Конечно, я знаю об истории и наследии клуба. Для меня это большая честь и гордость стать хоккеистом ЦСКА. К тому же цели и философия армейцев соответствуют моим целям и амбициям.



Я уже играл вместе с Класом Дальбеком и Юакимом Нордстрёмом в США. То, что я перехожу в новую команду, в которой уже знаю нескольких хоккеистов, однозначно поможет мне быстрее адаптироваться к новой среде и обстановке.



Чемпионат мира? Это был потрясающий опыт. Я впервые играл на мировом первенстве, впервые представлял Казахстан. Жду следующего года, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками.



Цели на сезон? Думаю, что у всех хоккеистов ЦСКА только одна цель — выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Сведберга официальный сайт ЦСКА.